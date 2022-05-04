لا حج للبالغين أكثر من 65 سنة

وضعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التدابير والترتيبات اللازمة والأخيرة لعملية الحج، لا سيما ما تعلق بإعداد القائمة النهائية للمؤهلين لأداء فريضة الحج للموسم 1442 هـجري الموافق لـ 2022 ميلادي.

وهذا بعد توقف لسنتين متتاليتين بسبب الظروف الصحية التي مر بها العالم بفعل انتشار وباء “كورونا”، حيث وجهت مراسلة بتاريخ الفاتح من شهر ماي 2022 إلى جميع ولاة الجمهورية عبر ولايات الوطن، والمتضمنة تنظيم عملية الحج لهذا الموسم، حيث اشترطت التعليمة الفئة العمرية ألا تتجاوز سن 65 عاما، ابتداءً من تاريخ 30 جوان 2022.

كما قامت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بضبط القائمة الأولية للمؤهلين لفريضة الحج، ضمن القوائم الإضافية لموسم حج 2019 والقوائم الأساسية لموسم حج 2020، وتطهيرها من حالات الوفيات وكذا الفائزين الذين لا يتجاوز سنهم 65 سنة بتاريخ 30 جوان 2022.

فحص مخبري سلبي PCR لفيروس “كورونا” خلال 72 ساعة قبل موعد انطلاق الرحلة

واشترطت التعليمة أيضا استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات “كوفيد 19” المعتمدة من طرف المنظومة الصحية السعودية، وتقديم نتيجة فحص مخبري سلبي “PCR” لفيروس “كوفيد 19” لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد انطلاق الرحلة، حيث باشرت مصالح الولايات بإبلاغ بلدياتها من أجل ضبط القوائم النهائية للفائزين المترشحين بعنوان موسم حج 2022، من خلال مباشرة كل بلدية بتحميل القائمة الخاصة بها من منصة المعلومات للولاية “FTP”، واستخراج جوازات سفر جديدة للذين انتهت صلاحية جوازات سفرهم، أو تشارف على الانتهاء ولم يبقَ لها سوى ستة أشهر.

مع إدخال أرقام جوازات السفر الجديدة ضمن تطبيقة الفائزين في القرعة، مع التأكد من جميع البيانات المدرجة، واستكمال البيانات الناقصة، إن وجدت، والمتعلقة بأرقام الهواتف الجديدة والبريد الإلكتروني ضمن تطبيقة الفائزين، والشروع فورا في العمل الجواري لدى المترشحين بغية التأكد من رغبتهم في أداء المناسك أو عدمها لظروف مادية أو صحية، وفي حالة عدم رغبة أحد المترشحين الفائزين في أداء المناسك للأسباب المذكورة، يتعين على المعني تقديم تصريح كتابي وفق النموذج المعمول به.

غدا آخر أجل لضبط القائمة النهائية للفائزين في الحج

وفي الأخير، أكدت التعليمة أنه نظرا للطابع الاستعجالي الذي تكتسيه هذه العملية اتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما يتعلق بضبط القوائم النهائية ضمن التطبيقة، قبل تاريخ 5 ماي 2022 كآخر أجل، مع موافاة مصالح الوزارة بوضعية التكفل بكل هذه التدابير وظروف سير العملية في كل جوانبها.