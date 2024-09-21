لا خسائر بشرية.. إخماد حريق مصنع بومرداس

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من إخماد الحريق الذي شب في مصنع ليلة أمس الجمعة، بولاية بومرداس.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم إخماد الحريق على الساعة الثامنة صباحاً، ولم يتم تسجيل أية خسائر بشرية. فيما لا تزال عملية الحراسة متواصلة.

هذا وتدخلت مصالح الحماية المدنية، ليلة الجمعة، من أجل إخماد حريق شب في مستودع لتخزين مجمع مواد الصناعات الغدائية طريق حمادي، ببلدية ودائرة خميس الخشنة.

وسخّرت الحماية المدنية لهذا التدخل 13 شاحنات إطفاء، وسيارتي إسعاف. و3 شاحنات إطفاء وشاحنة السلم الميكانيكي كدعم من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل.