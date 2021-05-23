لا زلاتان ولا غيره.. بن ناصر نجم ميلان الأول بشهادة زميله

كشف الجزائري سامي ماهور، لاعب لاغونتواز، بأن صديقه كولي ساكو، الناشط مع رديف الميلان، وصف إسماعيل بن ناصر بنجم الروسونيري الأول.

وتحدث متوسط الميدان لموقع “لاغازات دوفيناك” قائلا :”ساكو أكد لي بأن بن ناصر هو الأفضل في صفوف الميلان”.

وأضاف :”لقد قال لي لا إبراهيموفيتش ولا غيره، جميع من يتابع التدريبات من الداخل لديه نفس وجهة النظر”.

يُشار بأن الجميع في إيطاليا، إتفق على أن مُحارب الصحراء، عنصر ذو أهمية بالغة في تشكيلة النادي اللومباردي.

وسبق لكل من الأسطورة ريكاردو كاكا وغيره، وأن أكدوا على أن تضييع الميلان للقب، كان بسبب إصابات بن ناصر المُتكررة.