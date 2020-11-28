لا زيادات في حقوق تسجيل البكالوريا

مصدر من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يفند الإشاعات المتداولة

الظروف الحالية لا تسمح بأي زيادة.. وما نُشر مجرد إشاعات

نفى مصدر مسؤول في الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات إقرار أي زيادة في قيمة حقوق التسجيل الخاصة بامتحان البكالوريا، وكذّب تكذيبا قطعيا ما روجته بعض الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود زيادة في حقوق التجسيل، مشيرا الى ان هذه الاخبار يراد منها زعزعة القطاع وخلق التوتر وسط أولياء التلاميذ.

واضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته ان قيمة حقوق التسجيل بقيت مثل السنة الماضية ولا يوجد بها اي زيادة، مشيرا إلى ان عملية التسجيلات ستنطلق قريبا.

كما قال المتحدث أن الاوضاع الاستثنائية التي تمر بها الجزائر اليوم بصفة عامة والمدرسة الجزائرية بصفة خاصة، تمنع الإقدام على اي قرار من هذا القبيل، خاصة ما تعلق بالزيادات التي حتما ستثقل كاهل الاولياء.

وذكر الديوان أنّ الملف الورقي للترشّح لامتحان البكالوريا دورة جوان 2021، يتكوّن من استمارة التسجيل الإلكترونية التي تُسحب من موقع الديوان بعد التسجيل، وبالنسبة للأحرار يجب أن تُؤشر من قبل طبيب يُؤكّد قدرة المترشّح على اجتياز امتحان التربية البدنية أو عدم القدرة، إضافة إلى نسخة أصلية من الشهادة المدرسية للمترشّح أو شهادة التسجيل في البكالوريا مسلمة من الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، وشهادة إصدار حوالة بريدية من موقع الديوان وحوالة الدفع وشهادة الإقامة وظرف بريدي يحمل العنوان الشخصي للمترشّحين الأحرار أو المتمدرسين عن بعد، مع دفع حقوق التسجيل المقدّرة بـ1500 دينار للمترشّحين المتمدرسين أو 3000 دينار للمترشّحين الأحرار، الذين لم يتحصلوا على الشهادة من قبل، أو 5000 دينار للمترشّحين الذين حصلوا على شهادة البكالوريا من قبل.

وأضاف ذات المصدر بأن كل مترشّح مطالب باستعمال الرقم السري الخاص به لدى التسجيل، من أجل إعادة الدخول إلى الموقع، قصد التأكد من معلوماته الشخصية أو سحب استدعاء البكالوريا، مؤكدا بأنّه سيتم فتح موقع الديوان المقبلين، لتأكيد التسجيل والتأكّد من صحة معلومات المترشّح الشخصية، مع ضرورة إبلاغ المؤسسات عن أي خطأ مسجّل في بيانات المترشّح قصد تصحيحها قبل سحب الاستدعاء.