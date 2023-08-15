لا زيادة في أسعار الكتب المدرسية …والمكتبات الخاصة تشرع في بيعها بداية من 22 اوت

حافظت وزارة التربية الوطنية على نفس أسعار الكتب المدرسية التي تم اعتمادها السنة الماضية. بالرغم من إرتفاع أسعار الورق في السوق العالمية والورقية وهذا خدمة للتلميذ وللعائلة الجزائرية.

وتشرع المكتبات الخاصة في بيع الكتب بداية من 22 أوت الجاري، وهذابعد تمكنها من الحصول على الاعتماد. من طرف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية الذي حدد عددا من الشروط أهمها المحافظة على نفس السعر وعدم الزيادة بدينار واحد.

للاشارة فقد شرع الديوان في توزيع الكتب على المؤسسات التربوية شهر جوان الماضي وهذا تحضيرا للموسم الدراسي 2023/2024

هذا و سينم تحديد مجموعة من الفعاليات ذات الصيغة الادارية والتربوية والثقافية والعلمية تتمثل خصوصا في تسليم الكتب المدرسية. وبيعها حيث تخصص كل ايام الاسبوع المدرسي لتسليم الكتب المدرسية. في اطار المجانية للتلاميذ المعنيين. بعد ضبط قوائمهم سواء المسجلين الجدد في السنة الاولى ابتدائي أو المسجلين في بقية المستويات في المراحل التعليمية الثلاث.