لا زيادة في أسعار المياه المعدنية ورفع مستوى المنتوج 

أكد منتجو المشروبات، أنه لم يتم إقرار أي زيادات في أسعار المياه المعدنية، بعد تأكيد إصابة عدة أشخاص بداء الكوليرا، والإشتباه في مياه الحنفيات.

وأكد علي حماني رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات، أن أسعار المياه المعدنيه، لن ترتفع بعد حالة الهلع الذي أحدثه خبر انتشار وباء “الكوليرا”

وكشف، أنه يوجد حاليا مخزون كافي من المياه المعدنية، بالإضافة إلى أن المنتجين يقومون حاليا برفع مستوى انتاجهم لتفادي وقوع أي اضطراب.

كما أوضح، أنهم يعملون بالتنسيق مع مصالح الرقابة التابعة بوزارة التجارة للسهر على عدم وقوع اي مضاربة من طرف التجار تسبب ارتفاع سعر المياه المعدنية.