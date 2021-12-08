لا زيادة في أسعار تذاكر النقل البحري

كشف كمال إيسعد الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري اليوم من العاصمة أنه لا زيادة في اسعار التذاكر. وقال ذات المسؤول في تصريح للإذاعة الوطنية الثانية ان اسعار التذاكر المطبقة قبل الأزمة قد تم الاحتفاظ بها.

وأضاف كمال إيسعد القول ان “المؤسسة حافظة على التسعيرات المطبقة قبل سنة 2020، وهذا رغم الصعوبات التي خلفتها الأزمة الصحية”. وبهذا الخصوص أشار إيسعد إلى أن سعر التذاكر بين الجزائر ومرسيليا ذهابا وإيابا بالسيارة الذي ظل في حدود 56000 دينار. فضلا عن تطبيق التخفيضات خلال فصل الشتاء.

وللإشارة فقد إستأنفت رحلات النقل البحري للمسافرين بتاريخ 21 اكتوبر الاخير نحو اسبانيا، بينما إستأنفت في الفاتح من نوفمبر الماضي نحو مرسيليا الفرنسية. وإقتصر البرنامج على رحلتين في الاسبوع.

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قرر ت وزارة النقل اليوم الاربعاء بإقرار الجواز الصحي للتلقيح جميع المواطنين الراغبين في السفر عبر النقل البحري. وهذا الإجراء يكون بداية من يوم الإثنين 6 ديسمبر 2021.

وأنهت الوزارة في بيان لها علم لكافة الراغبين في السفر عبر النقل االبحري أنه تقرر إلزامية الجواز الصحي للتلقيح “إثبات التلقيح”. بالإضافة إلى الإجراءات المعمول بها من قبل منها إعتماد PCR والإختبار التشخيصي كشرط لدخول التراب الوطني ومغادرته. كما سيدخل هذه الإجراء حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الإثنين 06/12/2021.

وأضاف بيان الوزارة ان هذا القرار جاء عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، وتوصيات اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا. وكذا وتبعا للبيان الصادر عن الوزارة الأولى بتاريخ 30 نوفمبر 2021

وفي الختام دعت الوزارة كافة مستعملي وسائل النقل إلى احترام التدابير الـمانعة والبروتوكولات الصحية. منها إلزامية الارتداء الإجباري للقناع الواقي، والتي ستكون محل مراقبة صارمة من قبل الـمصالح الـمؤهلة أثناء السفر.

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