لا زيادة في أسعار تذاكر النقل البحري
كشف كمال إيسعد الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري اليوم من العاصمة أنه لا زيادة في اسعار التذاكر. وقال ذات المسؤول في تصريح للإذاعة الوطنية الثانية ان اسعار التذاكر المطبقة قبل الأزمة قد تم الاحتفاظ بها.
وأضاف كمال إيسعد القول ان “المؤسسة حافظة على التسعيرات المطبقة قبل سنة 2020، وهذا رغم الصعوبات التي خلفتها الأزمة الصحية”. وبهذا الخصوص أشار إيسعد إلى أن سعر التذاكر بين الجزائر ومرسيليا ذهابا وإيابا بالسيارة الذي ظل في حدود 56000 دينار. فضلا عن تطبيق التخفيضات خلال فصل الشتاء.
وللإشارة فقد إستأنفت رحلات النقل البحري للمسافرين بتاريخ 21 اكتوبر الاخير نحو اسبانيا، بينما إستأنفت في الفاتح من نوفمبر الماضي نحو مرسيليا الفرنسية. وإقتصر البرنامج على رحلتين في الاسبوع.
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قرر ت وزارة النقل اليوم الاربعاء بإقرار الجواز الصحي للتلقيح جميع المواطنين الراغبين في السفر عبر النقل البحري. وهذا الإجراء يكون بداية من يوم الإثنين 6 ديسمبر 2021.
وأنهت الوزارة في بيان لها علم لكافة الراغبين في السفر عبر النقل االبحري أنه تقرر إلزامية الجواز الصحي للتلقيح “إثبات التلقيح”. بالإضافة إلى الإجراءات المعمول بها من قبل منها إعتماد PCR والإختبار التشخيصي كشرط لدخول التراب الوطني ومغادرته. كما سيدخل هذه الإجراء حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الإثنين 06/12/2021.
وأضاف بيان الوزارة ان هذا القرار جاء عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، وتوصيات اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا. وكذا وتبعا للبيان الصادر عن الوزارة الأولى بتاريخ 30 نوفمبر 2021
وفي الختام دعت الوزارة كافة مستعملي وسائل النقل إلى احترام التدابير الـمانعة والبروتوكولات الصحية. منها إلزامية الارتداء الإجباري للقناع الواقي، والتي ستكون محل مراقبة صارمة من قبل الـمصالح الـمؤهلة أثناء السفر.
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أوصت اللجنة اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}. بإقرار الجواز الصحي للتلقيح كشرط لدخول التراب الوطني ومغادرته. مع العلم أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه في الأيام القليلة الـمقبلة فيما يخص نقل الـمسافرين عبر الطريق البحري.
كما ذكرت الحكومة في بيانها الصادر أمس الثلاثاء، أن الولوج إلى التظاهرات الرياضية والثقافية. وكذا قاعات الحفلات يخضع بالفعل لتقديم شهادة التلقيح.
ويتساءل العديد من المواطنين، عن ماهية الفرق بين الجواز الصحي وشهادة التلقيح. خاصة وان هدفهما واحد وهو إثبات عدم الإصابة بالوباء.
الجواز الصحي هو إثبات رقمي أو ورقي يُخول لحامليه دخول جميع الأماكن العمومية. من إدارات ومؤسسات عمومية، ومطاعم وأسواق مغلقة. ناهيك عن التنقل بين المدن بدون الحاجة إلى شهادة خاصة بالتنقل.
ويتم منح الجواز الصحي للأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد Covid-19، واجتاز اختبار تحليل سلبي لمدة تقل عن 48 ساعة أو 72 ساعة على الأكثر. وتلقى نتيجة إيجابية لـ RT-PCR أو نتيجة اختبار مستضد تشير إلى تعافيه من عدوى Covid-19
أما تصريح التطعيم (أو شهادة التطعيم)، كما يوحي الاسم هو دليل على أن الشخص قد تم تطعيمه ضد covid-19. يتم إصدارها عندما يكمل الشخص جدول التطعيم الكامل.
كما أن التصريح صحي، سيتم تطبيقه على المسافرين. الذين يجب أن يثبتوا أنهم غير مصابين بالوباء من خلال اختبار PCR السلبي الذي يقل عن 36 ساعة.
وقد حثت الحكومة في بيان لها، أمس الثلاثاء، المواطنين على ضرورة التلقيح، وذلك بعد ان أصبح الوضع الوبائي في العديد من مناطق العالم يشهد موجة جديدة من الجائحة، وكذا ظهور المتغير الجديد “أوميكرون.
وفي هذا الإطار، ذكرت الحكومة المواطنين بتوصيات اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19} ، والسلطة الصحية، التي تلح بضرورة التحلي بأقصى درجات اليقظة، حيث يتعين عليهم تجنب كل تراخ في الامتثال للتدابير الـمانعة ومختلف البروتوكولات الصحية الـمخصّصة لـمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.
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