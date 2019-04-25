لا صلاح ولا محرز.. الكشف عن تشكيلة الموسم في الدوري الإنجليزي !

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين عن تشكيلة الموسم في الدوري الإنجليزي والتي شهدت غياب المصري “محمد صلاح” والجزائري “رياض محرز”.

وشهدت التشكيلة غياب “إيدين هازارد” الذي فاجئ الجميع، خاصة أنه مرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي رفقة 5 آخرين.

وجاءت التشكيلة على الشكل الآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون (مانشستر سيتي)

الدفاع: روبيرتسون (ليفربول)، فان ديك (ليفربول)، لابورت (مانشستر سيتي)، ألكسندر أرنولد (ليفربول).

الوسط: بوغبا (مانشستر يونايتد)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، فيرنادينيو (مانشستر سيتي).

الهجوم: ساديو ماني (مانشستر يونايتد)، أغويرو (مانشستر سيتي)، ستيرلينغ (مانشستر سيتي).