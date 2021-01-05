لا صوت يعلو فوق صوت “بلايلي” في قطر

سرق النجم الجزائري “يوسف بلايلي” كل الأضواء في الدوري القطري وبات حديث العام والخاص في قطر.

بلايلي فاز بكل الجوائز الفردية الممكنة منذ انضمامه لنادي قطر أين صال وجال في الدوري المحلي.

فقد تمكن النجم الجزائري من الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري لشهرين متتالين (نوفمبر/ديسمبر)، أفضل لاعب في غرب آسيا.

بالإضافة إلى هذا فإن بلايلي نجح في قيادة فريقه لتحقيق 5 إنتصارات متتالية وتعادلين كما أنه ساهم في تسجيل 13 هدف.

فإبن مدينة “وهران” نجح في تسجيل 10 أهداف يتصدر بها ترتيب الهدافين ومنح زملائه 3 تمريرات حاسمة.