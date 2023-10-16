لا عطلة للجامعيين!

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، في بيان لها عن رزنامة العطل للسنة الجامعية 2023-2024. وحسب رزنامة العطل، فإن الطلبة الجامعيين لن يستفيدوا من عطلة الخريف.

ومن جهتها، حددت وزارة التربية، عطلة الخريف بجميع المناطق، ابتداء من مساء الثلاثاء 31 أكتوبر إلى صبيحة الأحد 5 نوفمبر. وهذا تزامنا والاحتفالات بذكرى اندلاع الثورة التحريرية.

وجاءت رزنامة وزارة التعليم العالي، العطلة الشتوية ابتداءً من يوم الخميس 21 ديسمبر2023 إلى غاية 6 جانفي 2024. بينما العطلة الربيعية ابتداءً من يوم الخميس 21 مارس 2024 إلى غاية 6 أفريل 2024. في حين تم تحديد العطلة الصيفية ابتداءً من يوم 4 جويلية 2024 إلى غاية السبت 7 سبتمبر 2024.

وأشارت الوزارة أنه تم تمديد السنة إلى غاية يوم الخميس 25 جويلية 2024 كحد أقصى بسبب المؤسسات التي عرفت تأخر في إنجاز الأعباء البيداغوجية والعلمية.

الرزنامة المدرسية

ونشرت وزارة التربية الوطنية، رزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية 2024/2023. حيث حددت الوزارة عطلة الخريف (جميع المناطق) ابتداء من مساء الثلاثاء 31 أكتوبر إلى صبيحة الأحد 5 نوفمبر، بينما الشتاء (جميع المناطق) ستكون ابتداء من مساء الخميس 21 ديسمبر إلى صبيحة الأحد 7 جانفي 2024.

في حين ستكون عطلة الربيع (جميع المناطق) ابتداء من مساء يوم الخميس 21 مارس 2024 إلى يوم الأحد 7 أفريل 2024 صباحا. أما الصيف (جميع المناطق) بالنسبة للأساتذة ستكون إبتداء من مساء يوم الخميس 4 جويلية 2024.

وبالنسبة للإداريين، فإن عطلة الصيف تبدأ بعد الانتهاء من كل العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية. بما فيها اجتماعات مجالس القبول والتوجيه، ونشر نتائج الامتحانات الرسمية وتسليم الوثائق المختلفة للتلاميذ، وكل العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي، وتحدّد كالتالي:

المنطقتان الأولى والثانية: ابتداء من يوم الخميس 18 جويلية 2024 مساء.

المنطقة الثالثة ابتداء من يوم الخميس 11 جويلية 2024 مساء.