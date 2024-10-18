لا غالب ولا مغلوب في “الداربي العاصمي”

انتهت مواجهة الداربي التي جمعت اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد، بالتعادل السلبي دون أهداف. في إطار الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة.

وعرفت المواجهة التي احتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي، اليوم الجمعة، فرصاً متباينة من الفريقين، لم تترجم لأهداف.

حيث تبادل الفريقان السيطرة على اللقاء وحاول كل منهما فرض طريقة لعبه. ومباغتة الخصم.

وبهذا التعادل، رفع اتحاد العاصمة رصيده إلى النقطة الثامنة في المركز الثالث.

فيما يواصل شباب بلوزداد سلسلة تعثراته، بتحقيقه التعادل الرابع وخسارة أمام مولودية البيض في الجولة السابقة، ليحتل المركز العاشر في سلم الترتيب.