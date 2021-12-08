لا فرق بين السيتي وليستر.. محرز يبصم على رقم لافت

أكد الدولي الجزائري، رياض محرز، فورمته العالية، وذلك بعد زيارته الشباك أمام لايبزيغ الألماني في رابطة الأبطال الأوروبية، أمس الثلاثاء.

ووصل محرز، لهدفه رقم 48 مع مانشستر سيتي، وهي نفس حصيلته مع فريقه السابق ليستر سيتي، مما يوضح فعاليته الكبيرة.

كما سيكون صاحب القدم اليسرى السحرية، مطالبا بالمواصلة على نفس النهج، خاصة وأن الإحصائيات مهمة جدا في المستوى العالي.

ويلعب قائد المنتخب الوطني، حاليا، بشكل أكثر انتظاما بعدما أثبت بأنه قادر على تقديم إضافة كبيرة، لتشكيلة بيب غوارديولا.

سجل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز الهدف الوحيد لفريقه مانشستر سيتي في مرمى نادي لايبزيغ في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات لمنافسة دوري أبطال أوروبا.

وسجل رياض محرز هدف تقليص الفارق لفريقه مانشستر سيتي في الدقيقة الـ76 من عمر المباراة برأسية رائعة بعد تمريرة حاسمة من زميله دزينشينكو.

وجه النجم الدولي الجزائري رياض محرز رسالة خاصة للمُنتخب الوطني الجزائري قبل مواجهة مصر يوم الثلاثاء.

حيث انتشر فيديو للاعب فريق مانشستر سيتي الانجليزي أثناء رحلة العودة من مواجهة واتفورد في محطة القطار.

وخلال الفيديو وصف الساحر الجزائري المُدرب الوطني مجيد بوقرة بعبارة:”LES Z’HOMMES”.

كما توقع لاعب السيتيزنس تفوق زملاء بغداد بونجاح أمام المصريين عندما قال:”إن شاء الله نربحوا”.

وأكد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، في وقت سابق، أن الدولي الجزائري، رياض محرز، لاعب مهم في تشكيلته، بعد تألقه اللافت في التشامبيزليغ.

وألمح التقني الإسباني، لمواصلة اليساري الساحر بصفة أساسية في قادم المواعيد، نظرا لمُستواه الكبير أمام باريس سان جيرمان.

وقال الفيلسوف في تصريح على المباشر، قبل المواجهة يوم غد الأحد بين “الستيزنس” وواست هام :”نريد إستغلال مؤهلات محرز وسترلينغ”.

وأردف :”منذ أن كنت شابا، وأنا أريد أن توسعة الملعب، من خلال الإعتماد على لاعبي الأجنحة، ورياض ورحيم يمنحاننا هذه الإمكانية”.

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