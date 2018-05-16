لا قبول للتلاميذ في السنة أولى ابتدائي من دون «مقابلة»!

الإجراء أقرته بعض المؤسسات لتجنب تدريس التلاميذ المتخلفين ذهنيا

مفتش بالتعليم الابتدائي: «الإجراء غير قانوني ونحرص على أن يكون التسجيل متاحا للجميع»

ضبط القوائم النهائية للتسجيلات قبل 17 جويلية

عدد التلاميذ المسجلين في الأقسام التحضيرية يجب ألاّ يتجاوز 25 تلميذا

قررت بعض المؤسسات التربوية القيام بمقابلة مع التلاميذ الذين يريدون التسجيل في السنة أولى ابتدائي وفي التحضيري، تفاديا لاستقبال تلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة أو المصابين بتخلف ذهني.

في خطوة أثارت غضب العديد من أولياء التلاميذ، قامت بعض المؤسسات التربوية التي يقع البعض منها في مديرية الجزائر غرب، بإجبار التلاميذ الجدد الذين سيسجلون في السنة أولى ابتدائي، بإجراء مقابلة شفهية معهم من خلال طرح بعض الأسئلة التي تتركز على مدى معرفة التلاميذ المستجوبين لأسمائهم وكذا قياس درجة ذكائهم.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن هذا القرار جاء بعدما عرفت المؤسسات التربوية المعنية بهذا الإجراء في السنوات الأخيرة تسجيل تلاميذ يعانون من الإعاقة والعديد منهم مصاب بداء التوحد، الأمر الذي وضعهم في حرج، خاصة مع أوليائهم الذين رفضوا تحويل أبنائهم إلى مراكز متخصصة.

وللتفصيل في الموضوع، اتصلت «النهار» بمفتش بالتعليم في الابتدائي، أين قال إن التسجيل في السنة الأولى يكون بطريقة عادية، كما أن الإجراء الذي قامت به هذه المؤسسات التربوية، يعتبر غير قانوني، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على أن يكون التسجيل بطريقة قانونية، وتكفل حقوق كل التلاميذ الذين بلغوا السن القانوني.

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة التربية أن السن القانوني للتسجيل في السنة أولى ابتدائي يشمل المولودين بين الفاتح جانفي و31 ديسمبر 2012، أما المسجلين في التحضيري فستشمل المولودين سنة 2013.

وأكدت الوزارة أن التسجيل يكون حسب القطاع الجغرافي أو مكان العمل، وهذا بإظهار شهادتي الإقامة والعمل على التوالي، كما يسمح للتلميذ ذو الاحتياجات الخاصة أن يسجل في أي مدرسة تناسبه.

كما اشترطت الوزارة على مديري الابتدائيات أن لا يتجاوز عدد التلاميذ المسجلين في الأقسام التحضيرية 25 تلميذا، وفقا للمعايير البيداغوجية المعمول بها، كما أمرت مفتشي إدارة المواد بمتابعة ملف الأقسام التحضيرية عن كثب.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن مديري التربية ومديري المؤسسات الابتدائية، إضافة إلى مفتشي إدارة الابتدائيات سيعقدون لقاءات قبل 17 جويلية، أي قبيل خروج الإداريين في عطلة، وهذا قصد ضبط القوائم النهائية للتلاميذ المسجلين في الأقسام التحضيرية وأقسام السنة أولى ابتدائي.