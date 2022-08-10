لا قطع للكهرباء والغاز على المؤسسات التي تزود المواطنين بالماء

قال الناطق الرسمي بإسم مجمع سونلغاز خليل هدنة، اليوم الأربعاء، أن المجمع لن يقطع الكهرباء والغاز على المؤسسات التي تزود المواطنين بالماء.

وأضاف خليل، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أنه سيتم جدولة الديون المتعلقة بمستحقات هذه المؤسسات، وذلك لضمان مواصلة تقديم الخدمة العمومية للمواطنين.

كما تحدث خليل، عن الاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها مؤسسة سونلغاز وعلى رأسها المدير العام.

وأكد خليل هدنة مباشرة المجمع لأشغاله بهدف ربط المشاريع التنموية بالغاز والكهرباء دون دفع مسبق للقيمة المالية لذلك المشروع.

ويأتي ذلك، بهدف تسريع وتيرة التنمية على غرار مباشرة ربط 22 ألف مستثمرة فلاحية على المستوى الوطني بالغاز والكهرباء. بالإضافة إلى المناطق الصناعية والسكنات والمؤسسات التعليمية.

هذا وكشف ذات المتاحدث، أن ديون المجمع بلغت 160 مليون دينار جزائري. مشيرا إلى أن 60 بالمائة من مجمل هذه الديون هي للمواطنين وسيتم تقسيطها وإعادة جدولتها بعد دراسة حالة كل مواطن.