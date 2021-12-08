لا لتراكم الخلافات و تفاقم الازمات.

لا لتراكم الخلافات

في الزواج، حري على كلا الطرفين عدم ترك الخلافات تتأزم أكثر فأكثر و حتى عدم ترك الأزمات تأخذ مجرى أخر.كيف ذلك؟ من خلال الأتي:

النقاش هو أهم حل للخلافات البسيطة، و هو أهم منعرج يعرف من خلالها كل طرف الخطأ من الصواب في حق الأخر.

الهدوء و السكينة أيضا لهما كبير الدور في رأب الصدع و حل النقاشات التي و إن تفاقمت فإنها ستأخذ مجرى أكبر.

لا لتراكم الخلافات

التخلص من الأفكار السلبية و الهواجس سبيلك أيضا للخروج من أي هم و غم عاطفي قبل تفاقمه.

أعطي مشاعرك حقها و لا تكن ممن يرفضون مصارحة أنفسهم بعيوبهم.

لا تتجاهل مشاعرك السلبية كثيرا، و لتعمل على مناقشة ما يدور بخلدك مع الطرف الأخر حتى ترتاح.

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