“لا للفتنة”.. أنصار MCA و CRB و USMA يبدعون بمبادرة مثالية

بسم الله الرحمان الرحيم “إنّما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلّكم ترحمون”.. هكذا فضّل أنصار الأندية الجزائرية خاصة العاصمية منها، الشروع في التحضير للموسم الكروي قبل انطلاقه.

قام أنصار مولودية الجزائر و شباب بلوزداد وإتحاد العاصمة بمبادرة وصفت بـ “المثالية” تمثلت في إطلاق حملة “لا للفتنة”، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد الذي شهد استقدامات استثنائية.

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نجوم البطولة كانوا سببا في إحياء “الليالي الملاح” للكرة الجزائرية قبل بدايتها أصلا. من الجانب الأخر، ممولون جدد لوفاق سطيف و شبيبة القبائل وملاعب جديدة لفرق مثل مولودية الجزائر ستحقّق طفرة نوعية في عالم الكرة على أمل تحقيق طفرة تولّد عقلانية وأخوة بين الأنصار.

قالت إحدى الصفحات” يحكيلي بابا، الماتش تاع crb وmca كان كالعرس”،في جملة من إبداع الأنصار.

كما اعتمدت صفحات أخرى على تقنية “الفوتوشوب” في وضع لاعبي الفرق الثلاثة وهم يستندون بعضهم البعض ويقولون “ما هي إلا كرة قدم”، “نتا خويا ماشي على جال شحمة يطيحو دموع لميمة”.

لتتوسّع المبادرة إلى فرق أخرى، على غرار شبيبة القبائل، شباب قسنطينة، مولودية وهران وفرق أخرى،على أمل تحقيق الهدف الأسمى وهو “لم شمل الأنصار الجزائريين”.

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