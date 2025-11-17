لا متابعات قضائية لكل من يسدد ديونه الضريبية طواعيةً

سيستفيد الأشخاص المعنويون والطبيعيون الراغبون في التقدم بتسوية جبائية طوعيّةٍ من إعفاءات ضريبية بنسب متفاوتة. مع التوقف عن إجراءات المتابعة القضائية من طرف المديرية العامة للضرائب.

وتنص المادة 89 المعدلة، حسب مضمون التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية لسنة 2026، على استحداث إجراء استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية. ويحدد الموعد النهائي للتصريح بتاريخ 31 ديسمبر 2026.

ويعني بإجراء التسوية، الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المقيمون في الجزائر، والذين هم في وضعية غير قانونية تجاه الإدارة الجبائية.

إذ تتم هذه التسوية عن طريق اكتتاب تصريح مبسط، يتم إيداعه لدى المدير الولائي للضرائب المعني. بحيث يُشار في هذا التصريح إلى المبلغ الذي على أساسه تطبَّق ضريبة وحيدة محررة تحسب بنسبة 10%، بدون تطبيق العقوبات الجبائية.

وتنص المادة نفسها على أنه لا يمكن ملاحقة الأشخاص الذين امتثلوا لهذا الإجراء، بعنوان المبالغ المصرَّح بها، بواسطة حق الاسترداد، بإجراءات التحصيل القسري أو بمتابعات قضائية.