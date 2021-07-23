لا محرز ولا سترلينغ.. “مانشستر سيتي” يُقرر التخلي عن “سيلفا” !

كشفت صحيفة “الدايلي مايل” البريطانية، أن إدارة “مانشستر سيتي” استقرت على الإسم الذي سيغادر الفريق من أجل تدعيم صفقات الميركاتو، ويتعلق الأمر بالبرتغالي “بريناردو سيلفا” المطلوب في عدد من الأندية الأوروبية.

وسيحاول النادي الإنجليزي التخلص من البرتغالي من أجل إتمام صفقة “هاري كاين” و”جاك غريليتش”، فكلا الصفقتين ستكلف خزائن “مانشستر سيتي” ما يقارب الـ 250 مليون أورو بعد أن قرر رئيس توتنهام التخلي عن “كاين” مقابل 180 مليون أورو.

في نفس السياق، وفي حالة انضمام “غريليتش” أيضا فإن الأماكن ستكون غالية في تشكيلة “غوارديولا” المعروف بفلسفته الخاصة، فمن غير المعقول أن يتعاقد مع لاعب في حدود الـ 100 مليون أورو من أجل إجلاسه على دكة البدلاء وهذا ما يعني إحالة “محرز” أو “سترلينغ” إلى دكة البدلاء.