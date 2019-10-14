لا معالجة لطلبات «الفيزا» نحو فرنسا ولا استقبال لمواعيد جديدة

أعلنت، أمس، قنصلية فرنسا العامة بالجزائر، أن مركز «في أف أس» المتخصص في معالجة طلبات التأشيرة الخاصة بفرنسا.

قد توقف عن معالجة ملفات الطلبات لدخول فرنسا ودول فضاء «شنغن»، ابتداء من يوم أمس.

وأوضحت القنصلية الفرنسية، في بيان لها، أن توقف المركز سببه قطع الأنترنت عن المركز، مؤكدة أن سلطة ضبط البريد والاتصالات.

قامت بقطع الأنترنت عن المركز، بقرار أحادي، ومن دون سابق إشعار.

ودعت القنصلية السلطات المسؤولة إلى اتخاذ تدابير عاجلة، لتمكين مركز معالجة ملفات طلبات الحصول على تأشيرة من استئناف العمل.

من جهتها، أكدت سلطة الضبط للبريد والاتصالات الإلكترونية، أن أي استعمال لشبكة إفتراضية خاصة VPN خارج الأطر التنظيمية.

و يُعتبر خرقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وعليه فإن مستعملها يكون مطالبا إلزاميا بالتصريح بها، ومطابقتها للتدابير المعمول بها.

وحسب البيان الذي أصدرته، أمس، سلطة الضبط، حول انقطاع خدمات الأنترنت للمتعامل VFS Global الخاص.

بتقديم خدمات منح التأشيرة من طرف القنصلية العامة لفرنسا بالجزائر.

فإنه بحكم القوانين والتنظيمات التي تحكم الاتصالات الإلكترونية بالجزائر.

وتبقى في خدمة كافة المتعاملين لدراسة ملفاتهم فور تسلمها وفق ما تقتضيه النصوص التشريعية والتنظيمية سارية المفعول.