لا منح للدراسة في الخارج لفائدة المتفوقين في الباك

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، عن توقيف منح الدراسة بالخارج، لفائدة الطلبة المتفوقين في امتحانات شهادة البكالوريا.

وجاء هذا الإعلان، في معرض قيام وزير التعليم العالي بالرد على سؤال لأحد الطلبة المتفوقين بشأن منح الدراسة في الخارج.

وقال الطالب سائلا “أنا طالب من المتفوقين في البكالوريا كيف يمكنني أن أستفيد من المنحة المقدمة من الدولة للدراسة بالخارج”.

ورد الوزير عبر منصة التواصل التي استحدثتها وزارته، بالقول “لا توجد حاليا منح للتكوين في الخارج للمتفوقين في البكالوريا”.