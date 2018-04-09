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لا مُستقبل لسليماني مع “ليستر سيتي”

الرياضة
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لا مُستقبل لسليماني مع “ليستر سيتي”
بقلم إسماعيل عشاش

سيعمل نادي “ليستر سيتي” وبشتى الطرق على بيع عقد الدولي الجزائري، إسلام سليماني، وذلك مُباشرة بعد افتتاح الميركاتو الصيفي القادم.

وأكدت العديد من وسائل الإعلام البريطانية، بأن “الفوكسيس” لاينوون إسترجاع المُهاجم بعد نهاية فترة إعارته مع “نيوكاسل” لعدم حاجتهم إليه.

وجاء القرار بإيعاز من “كلود بويال” الذي لم يقتنع بمؤهلات “سوبر سليم” ولم يعتمد عليه في الشطر الأول من الموسم.

يُشار بأن هداف المنتخب الوطني ينشط حاليا مع “نيوكاسل”، ويُسابق الزمن لاسترجاع مؤهلاته أسابيع قليلة قبل نهاية مُباريات “البريمير ليغ”.

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