لا نقل لجثامين المتوفين بالخارج بفيروس كورونا إلا بترخيص من القنصل

حدد منشور وزاري مشترك، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية كيفية دفن جثامين الجزائريين المتوفين في الخارج بفيروس كورونا.

وجاء في المنشور الوزاري أنه بالنسبة لإجلاء جثامين الجزائريين المتوفين في الخارج، فيتم إجلاءهم في ظل احترام الإجراءات المتعلقة بالترخيص بالدفن الذي يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي والترخيص بنقل الجثمان الذي يسلمه رئيس المركز القنصلي المختص .

وحسب ماجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه لا يمكن أن يسلم الترخيص بنقل جثمان المتوفي بسبب فيروس كورونا، من طرف رئيس المجلس المركز القنصلي المختص إلا بعد تعهد مكتوب من مصلحة الجنائز المعنية باتخاذ جميع تدابير الحماية والوقاية من انتشار العدوى إضافة إلى الملف التنظيمي .

وجاء في المنشور الوزاري المشترك، أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال دفن جثمان الشخص الأجنبي المصاب بكورونا في الجزائر إلا بعد موافقة أسرته أو ممثليه الدبلوماسية أو القنصلية المعتمدة بالجزائر مع احترام الآجال المتعلقة بحفظ الجثمان .

ويمكن للوالي تسخير منشآت معالجة النفايات للقيام بهذه العملية كما يحدد الطبيب الذي عاين الوفاة أو المصالح الصحية المختصة الأغراض الخاصة التي تستدعي التطهير أو الإزالة.

كما يجب أن يخضع المسكن أو محل الإقامة وعند الإقتضاء مكان العمل الخاص أو وسيلة أخرى استعملها المتوفي في إطار عمله والتي تشكل ناقلا للعدوى إلى إجراءات التطهير حسب الحالة من طرف المصالح البلدية المختصة.