لا وجود لحالة حرب بين فاف زطشي وفاف روراوة!

نفى المسؤول عن خلية الإعلام لدى الفاف، صالح باي عبود وجود حرب بين المكتب الفيدرالي السابق بقيادة روراوة والحالي لزطشي.

وأكد في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة، بأن الأمور على أحسن ما يُرام، ولا وجود لصراع خفي بين الطرفين.

وأوضح في نفس السياق، بأن المكتب الحالي تحمل بعضا من أعباء سلفه، ولم يتم الإفصاح عن ذلك بشكل علني.

يُذكر بأن القيل والقال كثر في الآونة الأخيرة، عن تصفية حسابات بين المكتبين الحالي والسابق من خلال وسائل الإعلام.

وتزامن ذلك مع إنتشار وثيقة الصراع الدائر حاليا بين الفاف والناخب الوطني، ألكاراز على مُستوى الفيفا.