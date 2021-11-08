لا وفيات بفيروس كورونا في اليابان

أفادت وسائل إعلام يابانية اليوم الإثنين، بأن البلاد لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا منذ 15 شهرا. إلى غاية يوم السبت 6 نوفمبر أين سجلت 3 وفيات بالفيروس المستجد.

وإنخفضت الإصابات بكورونا في اليابان بشكل كبير، مع زيادة وتيرة التطعيمات والتحصين ليشمل أكثر من 70 في المئة من السكان. وبلغت الإصابات اليومية الجديدة ذروتها عند أكثر من 25 ألفا خلال موجة ضربت اليابان شهر أوت المنصرم. بعد إنتشار سلالة “دلتا” المتحورة شديدة العدوى وأصابت الآلاف من المواطنين.

كما قالت وسائل الإعلام، أن اليابان سجلت 18 ألف حالة وفاة بالفيروس منذ بداية إنتشار الوباء اواخر شهر دسيمبر 2019.

ولمواجهة الوباء خلال هذا الشتاء، إعتمدت الحكومة اليابانية بدء إعطاء جرعات معززة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 الشهر المقبل. كما تعمل على توفير علاجات في صورة أقراص للحالات الخفيفة سعيا لتقليل حاجة المصابين لدخول المستشفيات.

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للإشارة، تقترب الإصابات بفيروس كورونا حول العالم من 250 مليون حالة. كما أظهرت البيانات أنه على الرغم من تباطؤ الانتشار ما زال كورونا يصيب 50 مليون نسمة كل 90 يوما. بسبب سلالة دلتا شديدة العدوى. واستغرق الأمر ما يقرب من عام لتسجيل أول 50 مليون إصابة بكوفيد-19.

كما لا تزال الإصابات في ارتفاع بـ55 دولة من أصل 240 دولة مع وصولها أو اقترابها من مستويات قياسية للإصابات. كروسيا وأوكرانيا واليونان. في الوقت الذي تستعيد دول العالم نشاطاتها التجارية والسياحية. وحسب تحليل لـ”رويترز” فإن متوسط الإصابات اليومية بالوباء تتراجع بـ36 بالمائة خلال الثلاث أشهر الأخيرة.

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