لا وفيات وسط التلاميذ والأساتذة بسبب كورونا

نفى المفتش المركزي بوزارة التربية الوطنية بوعلام بلعور، اليوم الثلاثاء، وجود حالات وفاة في الوسط المدرسي بسبب فيروس كورونا. غير أنه اعترف بتسجيل إصابات وسط التلاميذ والأساتذة والمؤطرين بهذا الفيروس.

كما أضاف المفتش المركزي أن وزير التربية، أعطى تعليمات لمديري التربية عبر الوطن لتعقيم وتنظيف كل المرافق التربوية. خلال مدة تعليق الدراسة استعداد لعودة التلاميذ الأحد القادم. مشددا على ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي في الوسط المدرسي. في وقت يتواجد فيه أكثر من 2000 مفتش في الميدان للتدخل ووضع حد لأي تراخي في الالتزام بالإجراءات الوقائية .

في حين، أوضح بوعلام بلعور، أن نسبة التلقيح في الوسط المدرسي بلغت 33 بالمئة خلال حملات التلقيح السابقة. مبديا ارتياحه للمنحى التصاعدي الذي تشهده الحملة الرابعة وسط عمال قطاع التربية التي انطلقت الأحد وتختتم هذا الخميس.

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ودعا وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، إلى استغلال قرار تعليق الدراسة للمراجعة وليس للتفسح والتوجه إلى الأماكن العامة.

وجاء تصريح وزير التربية خلال إطلاق حملة رابعة لتلقيح منتسبي التربية الوطنية ضد فيروس كورونا.

وعبر في ذات الوقت عن قناعته بأن الخلاص الوحيد من تفشي الوباء هو التلقيح الذي يحافظ على صحة الجميع.

وذكر ذات المسؤول بالأرقام الرسمية التي أظهرت بأن النسبة الأكبر من الذين أصيبوا بفيروس كورونا في هذه الفترة. وتضرروا كثيرا وأحيانا توفوا “لم يتلقوا اللقاح”.

وكشف بأن قطاعه سيستغل مدة تعليق الدراسة لتطهير كافة المؤسسات التربوية حتى يعود أبناؤنا للدراسة في ظروف صحية حسنة.

ولم يفوت بلعابد فرصة اللقاء ليثني على تعاون قطاع الصحة في مجال التلقيح. من خلال تنقل أطقم طبية إلى المؤسسات التعليمية لتأمين مختلف عمليات التلقيح منذ إطلاق السنة الدراسية الحالية.