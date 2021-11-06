لا يحبني وأخاف أن يطلقني.

أنا شابة في مقتبل العمر، إرتبطت على الطريقة التقليدية، وأنا أكن لزوجي كبير الإحترام والتقدير، اعشقه وأحبه لدرجة لا يمكن تصورها، وإن كان على ما يشعره تجاهي . فلا أخفيكم ان البرود أكثر ما يمارسه عليّ منذ إرتباطي به.

أحيانا أحسبه تزوج بي فقط ليرضي والديه، وحتى لا تنتزع منه عديد الإمتيازات على غرار حريته في السفر والسيارة الفارهة التي يخص بها أصدقائه من دون أن يصطحبني أنا على متنها. لا وجود للمشاعر بيننا، ولا حساب لكياني الذي يشبه العدم أمام زوج لا أذكر أنني خضت معه يوما دردشة ليتقرب مني .

وبالرغم من كل هذا مهووسة أنا بزوجي لدرجة يحسبني فيها الجميع غبية منكسرة خانعة، فأنا لم أفاتحه يوما فيما يؤلمني مخافة أن ينقلب عليّ ، كما أنني أتلقى ايضا إلتماسات الإعتذار من والديه اللذان يبجّلان ما أقوم به تجاهه من خدمة تشبه خدمة الجارية لسيدها.

الرد:

أدرك أن حجم الخيبة التي تعانين منها كبير ومرير، لكنني أعيب عليك تركك الحبل على الغالب لشاب أحسبه مستهترا يقايض حبك بالسفالة والصّد. كان عليك منذ البدء أن تنتفضي بذكاء وبلا صخب عن كرامتك التي تهدر يوميا بتصرفات تعكس عدم إحترام هذا الزوج لقدسية ما بينك وبينه.

ثم أدعوك أن تقحمي حماك وحماتك فيما تكابدينه من همّ على يد إبنهم الذي أرادوا له صلاح الحال على يديك، فلما لم يكن الأمر مثلما إشتهوا مثلوا عليك دور الممتنين الشاكرين لصبرك الذي سرعان ما سينفذ عندما ستستفيقين من غيبوبة الغفلة. من حقك أن تعرفي محلك من الإعراب.

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