وزير الداخلية يؤكد: لا يوجد أي تراجع عن صرف منحة السفر

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أنه لا يوجد أي تراجع عن قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي بصرف منحة السفر المقدرة بـ750 يورو. بل تم تعزيز أطرها القانونية لضمان عدم تحويلها إلى مآرب أخرى واستعمالها من طرف بعض السماسرة.

أوضح سعيود في رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مشروع قانون المرور، مساء أمس الثلاثاء. أنه “لا يوجد أي قرار للتراجع عن صرف منحة السفر التي أقرّها رئيس الجمهورية كحق للمواطن الجزائري من أجل تمكين العائلات من قضاء عطلهم. خارج الوطن بكل أريحية وظروف ممتازة”. مشيرا إلى أنه سيتم “تعزيز الأطر القانونية من اجل عدم تحويل هذه المنحة إلى مآرب أخرى”. ومن بين هذه الحلول -مثلما قال- ضرورة توفر البطاقة البنكية للمستفيد حتى يكون هناك “تتبع لصرف هذه المنحة”.