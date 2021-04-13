لا يُفطر.. دولورول الحل السحري للتخلص من آلام الرأس والصداع في دقيقة

تُقدم الشركة الرائدة في مجال الصحة والراحة بالجزائر “ماقفارم”، حلا يخفف بشكل عملي وفعال آلام الرأس والصداع النصفي بسرعة.

ومع اقتراب شهر رمضان يمكن أن يسبب الصيام، آلام الرأس والصداع النصفي لكثير من الناس.

لهذا الغرض وجدت ماقفارم الطريقة الصحيحة لمحاربة هذه الآلام من خلال منتوجها الشهير دولورول.

ودولورول مصنوع من 6 زيوت أساسية 100 بالمائة طبيعية، والتي تخفف بشكل فعال آلام الرأس والصداع النصفي من الدقيقة الأولى.

وأكدت الشركة، إن منتوجها لا يفطر، حيث حصل على ترخيص من وزارة الشؤون الدينية، لذلك يجوز إستعماله في أي وقت من اليوم خلال شهر رمضان.

وأوضحت الشركة، إن دولورول اقتصادي ويدوم طويلا بفضل أداة التطبيق roll-on .

ويستعمل المنتوج بطريقة سهلة جدا على جانبي الرأس بحركات دائرية مرة أو مرتين في اليوم.

هذا ويسمح حجم دولورول الصغير بوضعه في الحقيبة أو السيارة، أو في درج المكتب واستخدامه في الوقت المراد.