لا سيما ميناء الجزائر.. أوامر بتسريع أشغال إعادة تهيئة الموانئ وعصرنتها

ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الثلاثاء، جلسة عمل، بحضور إطارات من الوزارة، رئيس الجمعية المهنية للوكلاء البحريين الجزائريين (APAMA)، وأعضاء من مكتبها التنفيذي.

وبعد الاستماع لشروحات عن وضعية الجمعية ومهامها، وكذا عرض حول قطاع النقل البحري والموانئ قدمه رئيس جمعية APAMA. دعا الوزير، الجميع إلى العمل الجماعي والتحاور وتكثيف الجهود والصرامة من أجل النهوض بقطاع النقل البحري، وبلوغ الأهداف المسطرة.

كما أسدى أوامر بتسريع أشغال إعادة تهيئة الموانئ وعصرنتها، لا سيما ميناء الجزائر الذي سيعتبر نموذجيا.

وحسب بيان الوزارة، فقد أمر سعيود بمراجعة النصوص القانونية والتنظيمية لجعلها أكثر مرونة بما يتماشى والتحديات الراهنة. وتوزيع المهام والتخصصات على موانئ الوطن. وكذا تفعيل اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية (FAL).

وفي الختام، طالب من الجمعية المشاركة في اقتراح الحلول لتخطي العقبات والتنسيق مع جميع الفاعلين والمتدخلين. لوضع استراتيجية مستقبلية على المدى القصير، المتوسط، والبعيد. ما يساهم في تصحيح النقائص وتطوير منظومة النقل البحري.