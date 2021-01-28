لباطشة.. بن حمودة رمز فخر لاتحاد العمال وسنمضي بخطواته لبناء الجزائر الجديدة

قال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لباطشة، إن المرحوم عبد الحق بن حمودة، رمز للنضال النقابي.

وأشار لباطشة، اليوم الخميس، إلى أن الفقيد بن حمودة، ضحى في سبيل الجزائر آمنة ومستقرة.

وأكد المتحدث،في ذكرى وفاة عبد الحق بن حمودة، أن الاتحاد صرح عمالي ووطني، ولن يحيد عن ولاء رسالة الشهداء والأبرار.

واضاف الأمين العام للإتحاد، أن الأخير ماضٍ في مسيرته وخطواته من أجل بناء الوطن واستقراره في جزائر جديدة قوية وآمنة.

وأفاد لباطشة، أن الشهيد يبقى قدوة في طرق نضال الاتحاد، معتبرا إياه مفخرة له.