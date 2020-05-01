لباطشة: رسالة رئيس الجمهورية كانت فيصلا لكثير من إنشغالاتنا وحملت الأجوبة

قال الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لباطشة، اليوم الجمعة، أن “رسالة رئيس الجمهورية للعمال الجزائريين كانت فيصلا لكثير من انشغالاتنا وحملت أجوبة لا لبس فيها”.

وجاء في رسالة لباطشة بمناسبة عيد العمال ” في البداية لقد تشرفنا كأسرة عمالية وكمركزية نقابية برسالة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون عشية عيدنا الوطني، والتي كانت بالنسبة الى العمال الجزائريين فيصلا لكثير من انشغالاتنا وحملت أجوبة لا لبس فيها حيث تكفلتم بإيجاد الحلول الحاسمة لكثير من إنشغالاتنا”.

وتابع قائلا “وعليه نحن لكم من الشاكرين، وسنكون على الدوام معكم من أجل بناء الجزائر الجديدة”.

وترحم الأمين العام للعمال الجزائريين بالمناسبة باسم العمال في كل المؤسسات والإدارات وفي كل مواقع العمل، على أرواح كل العمال الذين “غادرونا منذ ماي الماضي حيث اختارهم الله الغفور الرحيم إلى جواره ونحسبهم من الطيبين والصالحين”.

وتابع لباطشة قائلا “أن المركزية النقابية تعتبر العمال الجزائريين مفخرة من مفاخر الجزائر، التي تتقدم لأنكم دائما في الصفوف الأولى للدفاع عن الجزائر و عن المؤسسات و عن أركان الجمهورية …”.

ويضيف “إنكم دائما وعلى الدوام أوفياء لعهد الشهداء وللنقابيين الأحرار الذين وضعوا الوطن فوق كل الاهتمامات و الانشغالات”.

كما جدد في ذات الوقت العهد والعزم على أن “ننتصر بعون الله على بقايا الفساد والمفسدين”.

وقال لباطشة في الرسالة “أننا سننتصر أيضا على مخلفات ما تركه الذين مروا وعاثوا في البلاد فسادا وسنخرج بإذن الله من هذه الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية”.