لباطشة: مشاورات قطاعية للرفع التدريجي للحجر الصحي وضمان حقوق العمال والمؤسسات الإقتصادية

كشف الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لباطشة، عن شروع المركزية النقابية في مشاورات مع المؤسسات الإقتصادية العمومية والخاصة لرفع الحجر تدريجيا عن النشاطات الاقتصادية ووضع نظام وقائي خاص.

وقال لباطشة خلال نزوله اليوم الإثنين ضيفا على برنامج “الخلفية والقرار” باللقناة الإذاعية الأولى، إن الحكومة اتخذت إجراءات للبدء في رفع الحجر تدريجيا عن النشاطات الاقتصادية، خاصة وأن النشاط الاقتصادي الأول هو المتعلق بقطاع البناء والأشغال العمومية، حيث يتمحور التشاور حاليا حول كيفية إعادة بعث هذه النشاطات الاقتصادية دون التخلي عن الإجراءات الصحية اللازمة لحماية العمال من خطر انتشار وباء كورونا المستجد.

وأضاف أن نشاط الأشغال العمومية يتضمن كلا من قطاعي المياه والسكن بمؤسساتهما العمومية والخاصة، مع الأخذ في الحسبان عدم رفع الحظر عن قطاع النقل الذي نحن في أمس الحاجة إليه في كل نشاط اقتصادي، مشيرا إلى ضرورة التعامل مع هذه المعطيات من أجل أن تتحلى المؤسسات بالمرونة في تطبيق القوانين الداخلية مع عمالها وفقا لهذه الظروف والمعطيات.