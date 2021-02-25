لباطشة يدعو العمال إلى التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء الأبواق الخارجية

أكد الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين سليم لباطشة، بضرورة إضفاء ديناميكية جديدة على الاقتصاد الوطني، بالاعتماد على المؤسسات الناشئة.

وأوضح الأمين العام للمركزية النقابية أن تنظيمه النقابي يراهن لأجل ذلك على المؤسسات الناشئة من خلال الابتكار والمشاريع المنتجة.

وشدد المتحدث على ضرورة توجيه الطاقات نحو ترقية الاستثمار والفلاحة والطاقات المتجددة.

وأضاف النقابي أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يعي جيدا أن جزائر اليوم تعول كثيرا على سواعد شبابها وطاقاته المبدعة.

ودعا لباطشة الشباب أن يستلهم من نضالات الأبطال الذين ساهموا بتحرير هذا الوطن لأجل الحفاظ على المكاسب وحمل معركة التنمية.

ونبه المتحدث العمال إلى التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء الأبواق الخارجية التي تحاول زعزعة استقرار الدولة عبر وسائل الإعلام المحرضة.