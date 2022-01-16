لبناني يدعي النبوة وسخط على مواقع التواصل الاجتماعي

أثار اللبناني، نشأت مجد النور، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الأسبوع الماضي، بعد أن ادعى النبوة.

وبرز مدعي النبوة اللبناني بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تقديمه من قبل عالمة الفلك اللبنانية كارمن شماس.

وظهر نشأت اللبناني الثنائي في بث آخر وهما يؤكدان على قدر المدعو نشأت بشفاء المرضى، خاصة المصابين بمرض السرطان.

وسخر عدد من رواد السوشيال ميديا من حديث خبيرة الفلك كارمن الشماس مع المواطن نشأت.

وتداول نشطاء السوشيال ميديا قصة نشأت مدعي النبوة، حيث تفاوتت ردود الأفعال بين السخرية والغضب. وعلى جانب آخر قدم المحللين النفسيين تحليلًا للغة جسد مجد النور.

وظهر في منشور عبر فيسبوك، أن ظاهرة مدّعي النبوة ممن يزعمون أنهم من أولياء الله الصالحين قد انتشرت بالفترة الأخيرة. فأغلبهم مصابون بأمراض نفسية، منها الاضطراب ثنائي القطب، والمصاب به لا يدرك أنه مريض ولكن ينتابه الشعور بالعظمة تارة. والاكتئاب تارة أخرى.

وهناك أيضًا مرض الفصام الذي يُصاب به البعض من مدّعي النبوة. حيث يُهيأ لهم أن شخصا صالحا مبعوثا من السماء يزوره في بيته. وأن سيدنا جبريل أو أولياء الله الصالحين يتواصلون معه ويتحدثون إليه.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة هالة حماد، استشاري الصحة النفسية. إن الأفراد مدّعو النبوة أو يظنوا أنفسهم المهدي المنتظر، يعانون من مرض الذُهان.

وأضافت حماد في تصريحات لـ القاهرة 24، أن ذلك الشخص يكون لديه جنون العظمة. حيث يعتقد أنه يمتلك قوة استثنائية ومواهب خارقة. تجعله قارئًا لأفكار من حوله، قد يتصور نفسه مسؤول مهم في الدولة أو قيادي في الحزب الحاكم.

ونشر نشأت مدعي النبوة مقطع مصوّر يوجه فيه رسالة تحذيرية للمصريين على وجه الخصوص. حيث قال وهو في ضيافة الشماس: 120 مليون مصري ما في مستنير؟!. هلأ في قانون جديد إذا ما اتغيرتوا راح تشوفوا هزات أرضية ببلدكم العظيم غضبًا من السماء قريبًا جدًا. وزلزال قبرص أيدوه عندكم.