لبنان.. اتهام 25 شخصا بينهم مسؤولون كبار في انفجار مرفأ بيروت

وجّه النائب العام لدى المجلس العدلي اللبناني، غسان عويدات، الاتهام إلى 25 شخصا بينهم مسؤولون كبار في الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت.

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية، فقد تسلّم، المحقق العدلي في انفجار بيروت، القاضي فادي صوان، ادعاء النائب العام غسان عويدات مع محاضر التحقيقات الأولية مع الموقوفين.

وشملت قائمة الإدعاء التي أعدّها القاضي عويدات 25 شخصا متابعا في جريمة انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 178 شخصا وجرح أزيد من 6 آلاف آخرين والعديد من المنكوبين.

وتم توقيف حتى الآن 19 شخصا، أبرزهم مدير مرفأ بيروت، حسن قريطم، مدير عام الجمارك، بدري ضاهر والمدير العام السابق للجمارك، شفيق مرعي.

بالإضافة إلى كل من أظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا أو مقصرا بجرائم الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وإصابة عدد كبير من الجرحى بأضرار وأعطال وتشوهات جسدية وحالات عجز دائمة.

جدير بالذكر أن المحقق العدلي في انفجار بيروت، القاضي فادي صوان، سيبدأ استجواب الموقوفين بعد غد الإثنين بالاستناد لمواد الادعاء ومعطيات التحقيق.