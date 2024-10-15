لبنان.. ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 2350 شهيداً وأكثر من 10 آلاف جريح

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان منذ الـ8 أكتوبر 2023.

وحسب بيان الوزارة، ارتفع عدد ضحايا الاعتداءات الصهيونية على لبنان، منذ الثامن أكتوبر من العام الماضي (2023)، إلى 2350 شهيدا و 10.906 جرحى.

وقالت الهيئة ذاتها، إن الغارات التي شنها الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة من لبنان يوم أمس الاثنين، أسفرت عن استشهاد 41 شخصا، وإصابة 124 آخرين.

كما أشارت إلى أن تلك الغارات طالت مناطق في الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل والشمال.

للإشارة، يتعرض لبنان لعدوان صهيوني منذ أكتوبر 2023، لكن في الأيام الأخيرة ارتفعت وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق. ووسع الاحتلال الصهيوني نطاق استهدافاته، لتمتد إلى العاصمة بيروت. ما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلا على إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.