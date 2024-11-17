لبنان.. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني إلى 3481 شهيدا و14786 مصابا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان منذ أكتوبر 2023.

وحسب بيان وزارة الصحة اللبنانية، فقد ارتفعت الحصيلة الإجمالية لعدد ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان منذ أكتوبر 2023، إلى 3481 شهيدا و14786 مصابا.

وذكرت الهيئة ذاتها، أن غارات الكيان الصهيوني ليوم أمس السبت أسفرت عن ارتقاء 29 شهيدا و إصابة 122 جريحا.

للإشارة، يتعرض لبنان لعدوان صهيوني منذ أكثر من سنة، زادت وتيرته منذ نهاية سبتمبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد وإصابة آلاف المدنيين، ونزوح أكثر من مليون شخص.