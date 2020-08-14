لبنان.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بيروت إلى 178 قتيل

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت إلى 178 قتيل ونحو 6 آلاف جريح.

وأوضح تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، بأن الإنفجار أثّر على 6 مستشفيات وألحق ضرار كبيرا بأكثر من 20 عيادة في بيروت.

مضيفا بأن تقييما أوليا داخل دائرة نصف قطرها 15 كيلومترا من مركز الإنفجار، أظهر بأن من 55 منشأة طبية، نصفها فقط تعمل بكامل طاقتها.

وأكدت الأمم المتحدة بأن 30 مفقودا يجري البحث عنهم، فيما يرتقب أن تصل حصيلة الضحايا إلى 200 قتيل بعد الانتهاء من عمليات البحث تحت الركام.