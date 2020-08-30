لبنان.. ارتفاع حصيلة وفيات انفجار بيروت إلى 190 قتيل و6500 جريح

أعلنت حكومة تصريف الأعمال في لبنان، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة وفيات انفجار مرفأ بيروت إلى 190 قتيل و 6500 جريح وفقدان 3 آخرين.

ووفق موقع “لبنان 24″، فإن التقارير الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء تفيد بأن الإنفجار شرّد 300 ألف شخص وخلّف أضرارا قيمتها 15 مليار دولار مسّت 50 ألف منزل و 9 مستشفيات رئيسية و178 مدرسة.

وبعد عملية المسح والبحث تحت الردوم، فقد ارتفع عدد القتلى جراء الانفجار إلى 190 قتيل وإحصاء 6500 جريح، فيما يبقى البحث جاريا عن ثلاثة أشخاص آخرين.

جدير بالذكر أن محادثات مع الكتل البرلمانية ستنطلق، غدا الإثنين، لتعيين رئيس وزراء جديد، بعد استقالة حكومة حسان دياب.