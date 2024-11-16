لبنان.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 3445 شهيدا و14599 جريحا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على البلاد، منذ أكتوبر من العام الماضي، إلى 3445 شهيدا و14599 جريحا.

وأفادت الوزارة، في بيان لها، بأن غارات الكيان الصهيوني أسفرت يوم الخميس، عن استشهاد 59 شخصا، وإصابة 182 آخرين بجروح.

يذكر أن لبنان يتعرض لعدوان صهيوني منذ أكثر من عام، زادت وتيرته منذ بداية أكتوبر الماضي. ما أدى إلى استشهاد وإصابة آلاف المدنيين، ونزوح أكثر من مليون شخص.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور