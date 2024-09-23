لبنان: ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني إلى 492 شهيداً و1645 جريحاً

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد شهداء غارات الاحتلال الصهيوني إلى 492 شهيدا و1645 جريحا.

ووفقاً للمصدر ذاته كانت حصيلة غارات الاحتلال الصهيوني 182 شهيداً و727 مصاباً. وذلك على مناطق متفرقة بشرق وجنوب لبنان لترتفع إلى 492 شهيداً و1645 جريحاً.

وأفادت وسائل الإعلام أن الطائرات الحربية للكيان الصهيوني شنت صباح اليوم ما يفوق 250 غارة على مناطق متفرقة بشرق وجنوب لبنان. حيث استهدفت بلدات ميس الجبل وعيترون وحولا والطيبة ومركبا وبني حيان وجبل الريحان. ومرتفعات إقليم التفاح الطيري وبنت جبيل وحانين وزوطر ومنطقة النبطية، جنوبي لبنان.

وطالت الهجمات محيط مناطق الشعرا وحربتا والهرمل ومحيط بلدات شمسطار وطاريا وبوداي، شرقي لبنان.

كما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن أكثر من 80 غارة شنتها قوات الكيان الصهيوني استهدفت مناطق عدة في محافظة النبطية جنوبي البلاد. إلى جانب غارات كثيفة على مناطق شرق صور وغارة على مجرى نهر الليطاني عند أطراف الدلافة، جنوبي لبنان.