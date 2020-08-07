لبنان.. ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 154 قتيلا

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لبنان.. ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 154 قتيلا
بقلم معين تيت

أعلن وزير الصحة العامة، حمد حسن، اليوم الجمعة، خلال استقباله وفدا جزائريا طبيا أتى إلى لبنان للمساهمة في عمليات الإنقاذ، عن ارتفاع ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 154 قتيلا.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية، فقد كشف وزير الصحة بأن الإنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت الناجم عن “نتيرات الأمونيوم” قد ارتفعت حصيلة ضحاياه إلى 154 قتيلا.
مضيفا بأن 20 بالمئة من الجرحى البالغ عددهم ما يقارب 5000 احتاجوا إلى الاستشفاء، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 120 حالة، خاصة وأن الزجاج المتطاير أدّى إلى إصابات بالغة تحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة.


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