لبنان.. العثور على أزيد من 4 أطنان من “نترات الأمونيوم” قرب مرفأ بيروت!

أعلن الجيش اللبناني العثور على أزيد من 4 أطنان من مادة “نترات الأمونيوم” قرب مدخل مرفأ بيروت الذي شهد الإنفجار.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أمس الخميس، بأن فوج الهندسة بالجيش اكتشف 4 مستوعبات في “بور الحجز” خارج مرفأ بيروت قرب المدخل رقم 9.

وأوضح بيان الجيش بأن المستوعبات تحتوي على كمية من مادة “نترات الأمونيوم” تبلغ سعتها 4 أطنان و 350 كلغ.

جدير بالذكر أن وحدات الجيش عثرت من قبل على 79 مستوعبا من مادة “حمض الهيدريك” ومواد سائلة خطيرة أخرى.

وارتفع عدد القتلى جرّاء الإنفجار الذي هزّ مرفأ بيروت إلى 191 قتيلا وأكثر من 6500 جريح وعدد من المفقودين.