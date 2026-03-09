لبنان: الكيان الصهيوني استخدم مادة الفوسفور الأبيض في الهجمات على الجنوب

قال الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، أفادت اليوم الاثنين، بأن الكيان الصهيوني استخدم مادة الفوسفور الأبيض الحارقة والمحظورة دوليا في هجمات على بلدة يحمر في جنوب لبنان.

ونقلت الوكالة عن تقرير لـ “هيومن رايتس ووتش”، أن الكيان الصهيوني استخدم بشكل غير قانوني. الفوسفور الأبيض في هجوم بالمدفعية على منازل ببلدة يحمر في 3 مارس الجاري.

كما أوضح التقرير أن “المنظمة تحققت من سبع صور، وحددت موقعها الجغرافي، تظهر ذخائر الفوسفور الأبيض. لدى انفجارها في الجو فوق منطقة سكنية، بينما تعاملت فرق الدفاع المدني مع حريقين على الأقل في منزلين في البلدة، إلى جانب اشتعال النيران في سيارة”.

