لبنان تطلب من الجزائر إعفاءها من قرار منع تصدير السكر

إستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.

وحسبما نقله موقع رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، فقد واصل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي لقاءاته في قطر. في اليوم الثاني لمشاركته في منتدى الدوحة.

وقد إستقبل الرئيس ميقاتي وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين. كما طلب رئيس الحكومة من الوزير لعمامرة نقل تمنياته الى الحكومة الجزائرية بإعفاء لبنان من قرار منع تصدير السكر. وذلك في اطار مساعدة لبنان على مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وانطلقت أمس السبت أشغال الطبعة العشرين لمنتدى الدوحة الدولي، بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان

وفي هذا الشأن غرّد لعمامرة على تويتر قائلا:”انطلاق أشغال الطبعة العشرين لمنتدى الدوحة الدولي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ أمير دولة قطر.”

وأضاف:”تنظيم محكم وحظور متميز. نتطلع الى نقاشات ثرية حول التحديات الراهنة.”

لعمامرة: الجزائر مستعدة لمرافقة الليبيين نحو تحقيق المصالحة الوطنية

كما جدد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، استعداد الجزائر لتقاسم تجربتها الناجحة في المصالحة الوطنية، ومرافقة الإخوة الليبيين نحو تحقيق هذا المشروع الهام.

وجاء ذلك، في مداخلة للوزير خلال جلسة تحت عنوان “بناء الاستقرار في ليبيا”. كما أكد على مجموعة من النقاط التي تبقى في صلب اهتمامات الجزائر ومقاربتها تجاه الأزمة في ليبيا.

بالإضافة كذلك فقد تناول الوزير، أهمية المصالحة الوطنية قائلا: “انطلاقا من تجربتها الخاصة. تؤكد الجزائر على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا. بشكل يضمن طي صفحة الخلافات ولم الشمل والابتعاد عن منطق الغالب والمغلوب”.

وأضاف الوزير، أن عودة الاستقرار في ليبيا بحاجة إلى مساهمة جميع بنات وأبناء هذا البلد الشقيق. في إطار مشروع وطني شامل وجامع يحقق طموحاتهم المشروعة في بناء دولة ديمقراطية وعصرية تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات