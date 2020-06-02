لبنان تفتح حدودها مع سوريا.. مؤقتا

أعلنت السلطات اللبنانية إعادة فتح الحدود البرية مع سوريا عبر معبري “المصنع والعبودية”، اليوم الثلاثاء ويوم الخميس القادم، للرعايا اللبنانيين في سوريا الراغبين في العودة إلى بلادهم .

وقالت السلطات اللبنانية إنه سيتم فتح الحدود مع سوريا لإجلاء الرعايا اللبنانيين فقط على مرحلتين، وذلك من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الرابعة زوالا.

ووضّحت المديرية العامة للأمن العام بأن الترحيل يشمل اللبنانيين وأفراد عائلاتهم “ابن لبنانية أو ابن لبناني”، “زوج لبنانية أو زوجة لبناني” المتواجدين في سوريا والراغبين في العودة إلى لبنان.

هذا وكانت الحدود اللبنانية – السورية قد أغلقت بين البلدين على خلفية جائحة فيروس “كورونا” كإجراء احترازي لمكافحة انتشاره.