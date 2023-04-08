لبنان تُقدم شكوى ضد الكيان الصهيوني إلى المنظمة الدولية

أعلن وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، اليوم السبت، أن لبنان سيتقدم بشكوى إلى المنظمة الدولية ضد الكيان الصهيوني.

وأوضح الوزير، بعد اجتماع عقده مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن هذه الشكوي تأتي على أعقاب القصف الصهيوني الذي استهدف جنوب لبنان فجر الجمعة.

وقال بو حبيب، أنه “تقرر توجيه رسالة شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، عبر بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة”.

وأوضح بوحبيب أن “الرسالة تتضمن تأكيد التزام لبنان القرار الدولي 1701، كما تشجب الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان جوا وبرا وبحرا”.

وكان الجيش الصهيوني أعلن الخميس الماضي أنه رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من لبنان على منطقة الجليل الغربي.

وفجر الجمعة، أعلن الجيش الصهيوني عن شن غارات على مواقع بنى تحتية وأهداف أخرى قال إنها تابعة لحركة “حماس” في جنوب لبنان.