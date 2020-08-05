لبنان.. حالة طوارئ لأسبوعين وفرض الإقامة الجبرية على جميع مسؤولي مرفأ بيروت

أعلن مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الأربعاء، عقب جلسة استثنائية برئاسة رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، إعلان حالة طوارئ لمدة 14 يوما قابلة للتجديد.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية، فقد خلص الاجتماع الوزاري الاستثنائي، إلى إعلان بيروت مدينة منكوبة، مع إعلان حالة الطوارئ لأسبوعين قابلة للتجديد يتسلّم الجيش اللبناني إدارتها وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة.

كما تقرر بطلب من السلطة العسكرية فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم وحراستها ومحّص ملفها أيّا كان حتى تاريخ الانفجار لتحديد المسؤوليات وتوقيع أقصى العقوبات.

كما تقرر تخصيص اعتمادات للمستشفيات لتغطية النفقات الاستشفائية للجرحى ودفع تعويضات لعائلات الشهداء تحدد قيمتها لاحقا، مع تأمين عمليات الاستيراد والتصدير عبر مرافئ أخرى، لا سيما مرفأي طرابلس وصيدا.

وقرر مجلس الوزراء اللبناني أيضا تشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات الكارثة والتواصل مع الدول وسفاراتها لتأمين المساعدات والهبات اللازمة وإنشاء صندوق خاص لهذه العملية.

بالإضافة إلى تأمين إيواء العائلات المنكوبة في المدارس والفنادق مع اتخاذ إجراءات وتدابير لإعادة إعمار بيروت كما كانت، والحرص على عدم العبث بمسرح الحادث منعا لضياع معالمه.

وقد تم في هذا الإطار فتح اعتماد مالي بقيمة 100 مليار ليرة لموازنة الخسائر واستحداث 4 مستشفيات ميدانية حكومية، مع تشكيل لجنة تحقيق في أسباب وقوع الإنفجار ورفع تقرير في مهلة 5 أيام.