لبنان.. صدور كتاب “قره باغ الجبلية” للبروفسور الأذربيجاني “رامز مهدييف” بالعربية

صدر مؤخرا باللغة العربية عن مركز “دلتا” للأبحاث المعمقة في العاصمة اللبنانية بيروت.

كتاب “قره باغ الجبلية – التاريخ في ضوء المصادر” للبروفسور الاذربيجاني رامز مهدييف.

بهدف تمكين قارئ العربية من فهم القضية المدروسة وهي قضية تاريخية شكلت ولاتزال تشكل أساس نزاع عميق بين أذربيجان وأرمينيا.

هذا الكتاب يكشف، استنادا إلى المصادر التي ترجع للحقب التاريخية القديمة، وإلى العصور الوسطى والتاريخ الحديث والمعاصر.

“أسباب ظهور هذا الصراع، ثم يبيِن بالوثائق والمستندات ملكية أراضي قره باغ الجبلية طيلة الأحقاب المتعاقبة من تاريخ أذربيجان”.

كما يدرس “التحولات الديموغرافية، ونشوء المقاومة المسلحة لتحرير قره باغ الجبلية.

فضلا عن استقراء مسار الحوار الحالي برعاية مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ناهيك عن مواقف المنظمات الدولية حيال الوضع القائم في هذا الإقليم، كما تظهر عبر تصريحاتها وقراراتها”.

ويتيح هذا الكتاب للقارئ الولوج إلى قلب المسألة واستكشاف أسباب وآثار الصراع.

كما يساعد كل من يصبو إلى قراءة موضوعية للإشكالية التي سماها التاريخ بـ “صراع قره باغ الجبلية بين أرمينيا وأذربيجان”.

ويمكن الكتاب للقارئ “استخلاص النتائج بنفسه وتكوين رأي انطلاقا من تفكيره الخاص”.