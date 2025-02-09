لبنان.. عطاف يُجري زيارة مجاملة لنجيب ميقاتي

أدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم ببيروت، زيارة مجاملة لنجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها في لبنان.

وسمح هذا اللقاء، والذي جرى في ختام زيارة الوزير الرسمية إلى الجمهورية اللبنانية، بتقديم الوزير، لتهانيه لنجيب ميقاتي نظير قيادته الموفقة لحكومة تصريف الأعمال طيلة الفترة الماضية.

منوها بحرصه الدؤوب على تعزيز التشاور والتعاون بين الجزائر ولبنان خلال رئاسته للحكومة اللبنانية.

ومن جانبه، حمل نجيب ميقاتي للوزير أحمد عطاف نقل تحياته الأخوية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وتشكراته الخالصة على الدعم الثمين الذي قدمه للجمهورية اللبنانية. سواء على الصعيد الثنائي أو من موقعها بصفتها العضو العربي بمجلس الأمن.